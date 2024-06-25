A Haber’de 24 Haziran 2024 Pazartesi günü yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’da; “Rusya neden saldırıların hedefinde? Dağıstan saldırısı Putin’e mesaj mı? Putin intikamı kimden alacak? DEAŞ’in saldırıda parmağı var mı? İsrail bu gece Lübnan’a mı giriyor? İsrail Lübnan çatışması sonrası ne olacak? Savaş satrancından kin en hamle yapacak? 3. Dünya savaşı eşiğinde mi içinde miyiz?” sorularına yanıt arandı.