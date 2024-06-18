MELİH ALTINOK İLE SEBEP SONUÇ | Kabine’yi fesheden Netanyahu’nun planı ne?

A Haber’de 17 Haziran 2024 Pazartesi günü yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’da; “Gazze’yi bundan sonra ne bekliyor? Kabine’yi fesheden Netanyahu’nun planı ne? Kudüs’te bayram nasıl geçiyor? 'Soykırım Kabine'si çöktü, şimdi ne olacak? ABD kimin İsrail lideri olmasını istiyor? Ukrayna neden Avrupa kapısını zorluyor? Putin “Kim” ile kim için görüşecek? Meloni Macron’a neden nefretle baktı? ” sorularına yanıt arandı.