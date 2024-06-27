27 Haziran 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
İsrail Lübnan’a savaş açarsa ne olur?
A Haber’de 26 Haziran 2024 tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında; “İsrail Lübnan’da nasıl bir oyun peşinde? İsrail savaşı nerelere yaymak istiyor? İsrail Lübnan’a savaş açarsa ne olur? İsrail ve Lübnan’da hangi senaryo masada? Hangi devletlerin sınırları zorlanıyor? Gazze’deki soykırım fitili mi ateşlendi?” sorularına yanıt arandı.