A Haber’de 26 Haziran 2024 tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında; “İsrail Lübnan’da nasıl bir oyun peşinde? İsrail savaşı nerelere yaymak istiyor? İsrail Lübnan’a savaş açarsa ne olur? İsrail ve Lübnan’da hangi senaryo masada? Hangi devletlerin sınırları zorlanıyor? Gazze’deki soykırım fitili mi ateşlendi?” sorularına yanıt arandı.

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