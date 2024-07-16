Demokrasiye suikast girişimi: 15 Temmuz

A Haber’de 15 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’da; "Demokrasiye suikast girişiminin perde arkası, FETÖ ile mücadele dönüm noktası neydi?, Darbe gerçekleşseydi Türkiye'ye ne olurdu?, Pensilvanya'da şuan ne yaşanıyor?, Darbeciler nasıl bir Türkiye istedi?" sorularına yanıt arandı.

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