18 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Kimden ne kadar vergi alınacak?

Kimden ne kadar vergi alınacak?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.07.2024 01:27
A Haber’de 17 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’da; Bu ay emekliler ne kadar alacak? En düşük emekli maaşı 12.500 TL, detay ne? Emekli zammı enflasyonu nasıl etkiler? Kimden ne kadar vergi alınacak? Fahiş fiyatı kim nasıl normalleştiriyor? Enflasyon ne zaman tek hane olacak? Kira artışları nasıl hesaplanmalı? Altın almanın şimdi zamanı mı? Altın fiyatları neden yükseldi? Trump’a suikast girişimi CIA’nin işi mi? Ankara- Şam yakınlaşması neleri değiştirdi? Sığınmacıların dönüşü nasıl gerçekleşecek? sorularına yanıt arandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kimden ne kadar vergi alınacak?
Kimden ne kadar vergi alınacak?
Demokrasiye suikast girişimi: 15 Temmuz
Demokrasiye suikast girişimi: 15 Temmuz
Erdoğan NATO Zirvesi’nde ne mesaj verecek?
Erdoğan NATO Zirvesi’nde ne mesaj verecek?
Ankara-Şam uzlaşısını kim istemiyor?
Ankara-Şam uzlaşısını kim istemiyor?
Suriye’de aktörlerin gizli ajandası ne?
Suriye’de aktörlerin “gizli ajandası” ne?
Suriye’de kimler düğmeye bastı?
Suriye’de kimler düğmeye bastı?
İsrail Lübnan’a savaş açarsa ne olur?
İsrail Lübnan’a savaş açarsa ne olur?
Putin intikamı kimden alacak?
Putin intikamı kimden alacak?
4 ay içinde Dünya yanacak mı?
4 ay içinde Dünya yanacak mı?
Kabine’yi fesheden Netanyahu’nun planı ne?
Kabine’yi fesheden Netanyahu’nun planı ne?
Siyasette yeni bir denklem mi kuruluyor?
Siyasette yeni bir denklem mi kuruluyor?
Hangi ülkelerde iktidar değişecek?
Hangi ülkelerde iktidar değişecek?
Daha Fazla Video Göster