A Haber’de 17 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’da; Bu ay emekliler ne kadar alacak? En düşük emekli maaşı 12.500 TL, detay ne? Emekli zammı enflasyonu nasıl etkiler? Kimden ne kadar vergi alınacak? Fahiş fiyatı kim nasıl normalleştiriyor? Enflasyon ne zaman tek hane olacak? Kira artışları nasıl hesaplanmalı? Altın almanın şimdi zamanı mı? Altın fiyatları neden yükseldi? Trump’a suikast girişimi CIA’nin işi mi? Ankara- Şam yakınlaşması neleri değiştirdi? Sığınmacıların dönüşü nasıl gerçekleşecek? sorularına yanıt arandı.

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