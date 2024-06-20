A Haber’de 19 Haziran 2024 tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’da; “Putin, Kuzey Kore’de Dünya neden panikte? Putin ve Kim savaş planı mı yaptı? Ateş çemberinden kim nasıl çıkacak? 4 ay içinde Dünya yanacak mı? Dünya kaynıyor, minder kim kimi devirdi? 3. Dünya Savaşı eşiğinde mi, içinde miyiz?” sorularına yanıt arandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN