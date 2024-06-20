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4 ay içinde Dünya yanacak mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.06.2024 00:47
A Haber’de 19 Haziran 2024 tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’da; “Putin, Kuzey Kore’de Dünya neden panikte? Putin ve Kim savaş planı mı yaptı? Ateş çemberinden kim nasıl çıkacak? 4 ay içinde Dünya yanacak mı? Dünya kaynıyor, minder kim kimi devirdi? 3. Dünya Savaşı eşiğinde mi, içinde miyiz?” sorularına yanıt arandı.
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4 ay içinde Dünya yanacak mı?
4 ay içinde Dünya yanacak mı?
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