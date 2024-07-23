23 Temmuz 2024, Salı
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Yemen’den sonra İsrail’in hedefi neresi?
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 22 Temmuz 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “İsrail neden Yemen’i vurdu? Husiler nereleri, nasıl vurabilir? Yemen’den sonra İsrail’in hedefi neresi? Biden ya da bir başkası ne değişir? Biden adaylıktan çekildi, şimdi sahne kimin?” sorularına yanıt arandı.