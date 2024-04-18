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Hamas’a kim neden terörist diyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.04.2024 01:40
A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 17 Nisan 2024 tarihinde yayınlanan bölümünde; “İsrail Mescid-i Aksa’yı yıkmak mı istiyor? Netahyahu ve ekibinin asıl amacı ne? Vadi Arabe Antlaşması bozulacak mı? Ben Gvir bu adımı Ürdün’ün desteğinden cesaret alarak mı attı? "Bölgeyi ateşe ver, yeni düzen kur" planı mı? İsrail’in asıl amacı “din savaşı” mı? Gizli hedef kıyamet savaşı mı? Büyük Savaş ile Armageddon’a giden yolun taşları mı döşeniyor? İsrail gözünü kimin topraklarına dikti? İran İsrail’e mi hizmet ediyor? Tahran sokakları gergin mi, rahat mı? İsrail sorununa karşı kim nerede duruyor? Filistin davası nasıl bir siyasi düzlemde tartışılıyor? Hamas’a kim neden terörist diyor? Türkiye’nin güvenliği nereden başlıyor?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…
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Hamas’a kim neden terörist diyor?
Hamas’a kim neden terörist diyor?
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