A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 29 Nisan 2024 tarihinde yayınlanan bölümünde; “Erdoğan-Bahçeli ne konuştu? Başkan Erdoğan ve Bahçeli hangi kararları aldı? Yeni yol haritasında AK Parti yönetimi nasıl şekillenecek? MYK ve kabine’de değişiklik olacak mı? Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel ile ne konuşacak? İhmal ölümlerini kim görmezden geliyor? İhmaller zincirinin sorumlusu kim? Edanur'un ölümünde FONDAŞ medya yapılan ihmalleri neden gizliyor? ABD’deki Gazze ayaklanması nereye gidiyor? Netanyahu tutuklanacak mı? ABD’de özgürlük sadece bir heykel mi?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN