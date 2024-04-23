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MELİH ALTINOK İLE SEBEP SONUÇ -  Irak ziyaretinin şifreleri neler?

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.04.2024 00:31
A Haber’de 22 Nisan 2024 Pazartesi günü yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’da; “Irak ziyaretinin şifreleri neler? Büyük operasyon için geri sayım mı? PKK’yı bertaraf edecek yol haritası ne? Erdoğan Erbil’de, son notlar neler? Erdoğan - Barzani ne konuştu? Türkiye hangi operasyonlara hazırlanıyor?" sorularına yanıt arandı.
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Irak ziyaretinin şifreleri neler?
Irak ziyaretinin şifreleri neler?
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