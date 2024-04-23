A Haber’de 22 Nisan 2024 Pazartesi günü yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’da; “Irak ziyaretinin şifreleri neler? Büyük operasyon için geri sayım mı? PKK’yı bertaraf edecek yol haritası ne? Erdoğan Erbil’de, son notlar neler? Erdoğan - Barzani ne konuştu? Türkiye hangi operasyonlara hazırlanıyor?" sorularına yanıt arandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN