A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 10 Nisan 2024 tarihinde yayınlanan bölümünde; “İsrail’in vahşeti bayramda da sürecek mi? Bitmek bilmeyen tansiyonun yeni aktörü kim? İran intikam yeminini tutar mı, bozar mı? İsrail’e karşı saldırı planı ne? İran İsrail güreşi nasıl sonuçlanacak? Bayramın anlamını yeterince biliyor muyuz? Eski bayram gelenekleri nelerdi, bugün nasıl kutlanıyor? Bayram mı, tatile kaçış mı? Bayramın anlamını yeterince biliyor muyuz? İnsan beyni iyi ve kötüyü nasıl ayırıyor? Beyin nasıl karar verir? Beyin en iyi nasıl öğrenir? Sağlıklı beyin için sağlığı nasıl koruruz?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…

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