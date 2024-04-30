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Trabzonspor'da transfer gelişmesi! Ertuğrul Doğan ve Abdullah Avcı'dan taraftarlara müjde: Anlaştığımız oyuncular var
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı kameraların karşısına geçerek, kulübün önümüzdeki sezon planlarını anlattı. İkilinin transfer konusundaki sözleri bordo mavili taraftarları heyecanlandırdı. Doğan "Hocamızla beraber 3-4 aydır transfer sürecini yürütüyoruz. 2 izleme ekibi ayrı ayrı değerlendirmeler yapıyor. Biz ekonomik durumları değerlendiriyoruz. Hocamızın da onayıyla bugüne kadar anlaştığımız oyuncular var." dedi.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2024 12:42Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 12:43