Trabzonspor’da transfer gelişmesi! Ertuğrul Doğan ve Abdullah Avcı’dan taraftarlara müjde: Anlaştığımız oyuncular var

Trabzonspor camiası bir arada olduğu müddetçe aşamayacağı hiçbir engel yok. Trabzonspor, şampiyonlukları gelenek haline getirmek istiyorsa her zaman bir arada olmak zorunda. Hocamızla olan birlikteliğimiz gibi camiamız bir olmalı. Eski yöneticileriyle, başkanlarıyla bir olmak zorunda. Ancak, bu şekilde şampiyonlukları gelenek haline getirebiliriz. Trabzonspor camiasının boğaza bayrak asmayı sürekli hale getirmesi lazım. Bunun için de birlikte olması lazım.