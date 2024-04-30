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Trabzonspor'da transfer gelişmesi! Ertuğrul Doğan ve Abdullah Avcı'dan taraftarlara müjde: Anlaştığımız oyuncular var

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı kameraların karşısına geçerek, kulübün önümüzdeki sezon planlarını anlattı. İkilinin transfer konusundaki sözleri bordo mavili taraftarları heyecanlandırdı. Doğan "Hocamızla beraber 3-4 aydır transfer sürecini yürütüyoruz. 2 izleme ekibi ayrı ayrı değerlendirmeler yapıyor. Biz ekonomik durumları değerlendiriyoruz. Hocamızın da onayıyla bugüne kadar anlaştığımız oyuncular var." dedi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2024 12:42 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 12:43
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Trabzonspor’da transfer gelişmesi! Ertuğrul Doğan ve Abdullah Avcı’dan taraftarlara müjde: Anlaştığımız oyuncular var

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve Teknik Direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Ertuğrul Doğan, anlaştıkları oyuncular olduğunu belirtti ve Onuachu ile Mendy konusuna değindi. Abdullah Avcı ise tecrübeli, genç ve yatırım transferleri yapacaklarını aktardı.

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Trabzonspor’da transfer gelişmesi! Ertuğrul Doğan ve Abdullah Avcı’dan taraftarlara müjde: Anlaştığımız oyuncular var

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve Teknik Direktör Abdullah Avcı gündeme dair açıklamala yaptı. Doğan ve Avcı transferlerden Kartal Projesi'ne kadar birçok konuya değindi.

Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları şöyle:

"Bugün Trabzon için önemli bir gün. Bugün 30 Nisan. 8. şampiyonluğumuzun yıl dönümü. 8. şampiyonluğu tekrar kutluyorum.

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Trabzonspor’da transfer gelişmesi! Ertuğrul Doğan ve Abdullah Avcı’dan taraftarlara müjde: Anlaştığımız oyuncular var

Trabzonspor camiası bir arada olduğu müddetçe aşamayacağı hiçbir engel yok. Trabzonspor, şampiyonlukları gelenek haline getirmek istiyorsa her zaman bir arada olmak zorunda. Hocamızla olan birlikteliğimiz gibi camiamız bir olmalı. Eski yöneticileriyle, başkanlarıyla bir olmak zorunda. Ancak, bu şekilde şampiyonlukları gelenek haline getirebiliriz. Trabzonspor camiasının boğaza bayrak asmayı sürekli hale getirmesi lazım. Bunun için de birlikte olması lazım.

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Trabzonspor’da transfer gelişmesi! Ertuğrul Doğan ve Abdullah Avcı’dan taraftarlara müjde: Anlaştığımız oyuncular var

TRANSFER SÖZLERİ

Hocamızla beraber 3-4 aydır transfer sürecini yürütüyoruz. 2 izleme ekibi ayrı ayrı değerlendirmeler yapıyor. Biz ekonomik durumları değerlendiriyoruz. Bugüne kadar anlaştığımız oyuncular var, hocamızın da onayıyla.

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Trabzonspor’da transfer gelişmesi! Ertuğrul Doğan ve Abdullah Avcı’dan taraftarlara müjde: Anlaştığımız oyuncular var

MADDİ SORUNLAR

1 yıl, 1 aydır başkanım. Ödenen para bu süreçte 140 milyon euroyu buldu. Buna rağmen borcumuz 4 milyar seviyesinde. Ya bunlar ödenemeseydi ne olacaktı? Trabzonspor camiasının bunlara hazır olması lazım. Ekonomik sorunlardan bir şekilde çıkmamız lazım.