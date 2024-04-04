A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 3 Nisan 2024 tarihinde yayınlanan bölümünde; “Sandığın mesajı partilerde nasıl yankılanıyor? AK Parti nasıl bir muhasebe sürecinde, CHP’de ne konuşuluyor? Van’da DEM adayı olayının gerçeği ne? Sokakları kim nasıl karıştırmak istedi? Vatandaşın kararını ne etkiledi? İl il, ilçe ilçe seçimin kaderini belirleyen faktörler ne oldu? Başkan Erdoğan partide nasıl bir değişim yapacak? AK Parti’de 31 Mart seçimi analizi süreci ne şekilde işleyecek? El değiştiren il ve ilçeler ne anlama geliyor? Seçmen tercihini neye göre değiştirdi, önceliği neler oldu? AK Parti seçmeni neden sandığa gitmedi? AK Parti Hatay’ı nasıl kazandı? CHP’den AK Parti’ye geçen tek büyükşehir belediye olan Hatay nasıl alındı? Seçim sonuçlarını sadece ekonomi üzerinde yorumlamak doğru mu? AK parti kadrosu nasıl yenilenecek? Adıyaman neden CHP dedi? Yİ Parti ve DEM Parti adayları İstanbul’da neden sıfır çekti?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN