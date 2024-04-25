25 Nisan 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Fahiş fiyatlara karşı yeni hamleler neler?
A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 24 Nisan 2024 tarihinde yayınlanan bölümünde; “Meclis resepsiyonunda neler konuşuldu? Erdoğan- Özel çay sohbetinde ne yaşandı? Yeni dönemde siyaset nasıl şekilleniyor? Erdoğan ve Özel haftaya ne konuşacak? Kamuda tasarruf planı ne? Almanya Cumhurbaşkanı döner aşığı mı? Yerli döner mi, gurbetçi döner mi? Almanya’da 100 gram döner ne kadar? Fahiş fiyatlara karşı yeni hamleler neler? Ucuz mu, pahalı mı, nasıl anlayacağız? Fiyat algısıyla nasıl oynanıyor? Psikolojik fiyatlandırmayı ne engelleyecek? Etikette hile nasıl önlenecek? Tarladan sofraya fahiş fark neden? Zeytinyağı fiyatları neden artıyor?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…