21 Mart 2024, Perşembe
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CHP’li isimlerin saydığı paranın kaynağı neden açıklanmıyor?
A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 20 Mart Şubat Çarşamba günü yayınlanan bölümünde; “AK Parti’nin İstanbul anket sonuçları ne? Son anketler ne gösteriyor? YRP’nin seçimlere etkisi ne olacak? İstanbul’da dengeyi Sarıyer mi etkiler? Emekliye seyyanen zam mı gelecek? İBB- CHP üzerinden büyük vurgun mu? CHP’li isimlerin saydığı paranın kaynağı neden açıklanmıyor? Yerel seçimde son 10 günde ne olacak? Balya balya paralar kimin cebinden çıktı? İmamoğlu para skandalının neresinde? Özgür Özel neden darbe dedi? Firari anne ve oğul iade edilecek mi?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…