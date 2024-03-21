21 Mart 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Melih Altınok ile Sebep Sonuç Videoları CHP’li isimlerin saydığı paranın kaynağı neden açıklanmıyor?

CHP’li isimlerin saydığı paranın kaynağı neden açıklanmıyor?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.03.2024 00:42
A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 20 Mart Şubat Çarşamba günü yayınlanan bölümünde; “AK Parti’nin İstanbul anket sonuçları ne? Son anketler ne gösteriyor? YRP’nin seçimlere etkisi ne olacak? İstanbul’da dengeyi Sarıyer mi etkiler? Emekliye seyyanen zam mı gelecek? İBB- CHP üzerinden büyük vurgun mu? CHP’li isimlerin saydığı paranın kaynağı neden açıklanmıyor? Yerel seçimde son 10 günde ne olacak? Balya balya paralar kimin cebinden çıktı? İmamoğlu para skandalının neresinde? Özgür Özel neden darbe dedi? Firari anne ve oğul iade edilecek mi?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’li isimlerin saydığı paranın kaynağı neden açıklanmıyor?
CHP’li isimlerin saydığı paranın kaynağı neden açıklanmıyor?
Para sayma görüntülerini kim sızdırdı?
Para sayma görüntülerini kim sızdırdı?
CHP il başkanlığı “şantaj” diyor, CHP yönetimi neden sessiz?
CHP il başkanlığı “şantaj” diyor, CHP yönetimi neden sessiz?
CHP’de kara para işler! 15 milyon TL nereye aktarıldı?
CHP'de kara para işler! 15 milyon TL nereye aktarıldı?
Sosyal medya yargıyı etkiliyor mu?
Sosyal medya yargıyı etkiliyor mu?
Ramazan öncesi gıdada zam oyunu mu?
Ramazan öncesi gıdada zam oyunu mu?
Postmodern darbenin yargı, siyaset ve medya ayağı nasıl kurgulandı?
Postmodern darbenin yargı, siyaset ve medya ayağı nasıl kurgulandı?
Esenyurt’ta “Kandil Uzlaşısı” mı?
Esenyurt’ta “Kandil Uzlaşısı” mı?
Milli Muharip Uçak KAAN envanterde ne zaman yerini alacak?
Milli Muharip Uçak KAAN envanterde ne zaman yerini alacak?
Kent uzlaşısı hangi planın parçası?
Kent uzlaşısı hangi planın parçası?
Mısır ziyaretinin perde arkasında ne oldu?
Mısır ziyaretinin perde arkasında ne oldu?
CHP PM’de neler oluyor?
CHP PM’de neler oluyor?
Daha Fazla Video Göster