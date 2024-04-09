A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 8 Nisan 2024 tarihinde yayınlanan bölümünde; “İsrail’e uygulanacak tedbirler neler? İsrail ile ticaret tartışmasının aslı ne? Türkiye’nin Gazze politikası neden hedefte? Başkan Erdoğan’ın Filistin politikası kimleri rahatsız ediyor? İran’ın gizli saldırı planı ne? İran, İsraşl ve ABD unsurlarını doğrudan vurursa neler yaşanır? Büyük savaşın ateşi yakıldı mı? Akşener emekli mi, gölge başkan mı olacak? Akşener giderse İYİ Parti biter mi? 6’lı masa 10 ayda nasıl çöktü? 6’lı masa aktörleri neydi, ne oldu? Seçimsiz 4 yılda siyasette neler olacak? Gayrettepe’deki yangında kimin suçu var?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…

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