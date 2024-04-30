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Haberler Galeri Çağla Şıkel'in eski eşi Emre Altuğ yeniden damat oldu! Belgrad Ormanı’nda sürpriz nikah...

Çağla Şıkel'in eski eşi Emre Altuğ yeniden damat oldu! Belgrad Ormanı’nda sürpriz nikah...

2015 yılında Çağla Şıkel ile yollarını ayıran Emre Altuğ'un bu evliliğinden Uzay ve Kuzey adında iki evladı bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açan ve birlikteliğini itiraf eden Emre Altuğ'dan son olarak hayranlarını heyecanlandıran bir sürpriz geldi. Altuğ, 55 yaşında yeniden damat oldu. Belgrad Ormanı'nda çekilen düğün görüntüleri ise sosyal medyada büyük yankı buldu. İşte o kareler...

Giriş Tarihi: 30.04.2024 13:04
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Çağla Şıkel’in eski eşi Emre Altuğ yeniden damat oldu! Belgrad Ormanı’nda sürpriz nikah...

Hem şarkıcılığı hem de oyunculuğuyla tanınan Emre Altuğ, şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan "Yalı Çapkını" dizisinde Orhan karakterine hayat veriyor. Başarılı performansı ve etkileyici oyunculuğuyla dikkat çeken Altuğ, kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

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Çağla Şıkel’in eski eşi Emre Altuğ yeniden damat oldu! Belgrad Ormanı’nda sürpriz nikah...

Büyük bir aşkla evlenen Emre Altuğ ile Çağla Şıkel 2015 yılında yollarını ayırmıştı. Kuzey ve Uzay adında iki oğlu olan eski çift o tarihten itibaren çok iyi dost ve anne-baba olmayı başardı.

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Çağla Şıkel’in eski eşi Emre Altuğ yeniden damat oldu! Belgrad Ormanı’nda sürpriz nikah...

Geçtiğimiz günlerde Emre Altuğ, basın mensuplarının "Uzun zamandır yanınızda kimseyi göremiyoruz. Hayatınızda biri var mı?" sorusuna verdiği yanıtla şaşırtmıştı.

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Çağla Şıkel’in eski eşi Emre Altuğ yeniden damat oldu! Belgrad Ormanı’nda sürpriz nikah...

Birlikteliğini itiraf eden Emre Altuğ'dan son olarak hayranlarını heyecanlandıran bir sürpriz geldi.

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Çağla Şıkel’in eski eşi Emre Altuğ yeniden damat oldu! Belgrad Ormanı’nda sürpriz nikah...

Emre Altuğ'un nikah kareleri sosyal medyayı salladı. Yakışıklı şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ yeniden damat oldu...