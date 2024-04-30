Çağla Şıkel'in eski eşi Emre Altuğ yeniden damat oldu! Belgrad Ormanı’nda sürpriz nikah...

2015 yılında Çağla Şıkel ile yollarını ayıran Emre Altuğ'un bu evliliğinden Uzay ve Kuzey adında iki evladı bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açan ve birlikteliğini itiraf eden Emre Altuğ'dan son olarak hayranlarını heyecanlandıran bir sürpriz geldi. Altuğ, 55 yaşında yeniden damat oldu. Belgrad Ormanı'nda çekilen düğün görüntüleri ise sosyal medyada büyük yankı buldu. İşte o kareler...