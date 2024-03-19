A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 18 Mart Şubat Pazartesi günü yayınlanan bölümünde; “AK Parti Eskişehir adayı Hatipoğlu’nun yarışın sonuçlanacak ve çalışmaları neler? Nebi Hatipoğlu’nun Eskişehir’deki yeni proje planı ne? Eskişehir’in öncelikli sorunları neler? CHP’deki balya balya paralar kimin cebine gitti, nereye gönderildi? CHP’yi karıştıran görüntülerde kim, kiminle hareket ediyor? Para sayma görüntülerini kim sızdırdı? CHP’li Lütfü Savaş “şantaj” mı yaptı? Galler prensesi tartışması noktalanır mı?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…

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