Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir'i Oktay Kaynarca’nın kız kardeşine bakın! Mavi gözleri aileden miras...

Atv'nin sevilen dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam"ın Cezayir'i olarak tanınan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla gündemdeki yerini koruyor. Ekranın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Kaynarca, ailesiyle yakın takibe alındı. Usta oyuncu bu sefer de kız kardeşiyle gündem oldu. Kaynarca'nın kardeşi Meryem, güzelliğiyle büyüledi.