30 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir'i Oktay Kaynarca’nın kız kardeşine bakın! Mavi gözleri aileden miras...

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir'i Oktay Kaynarca’nın kız kardeşine bakın! Mavi gözleri aileden miras...

Atv'nin sevilen dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam"ın Cezayir'i olarak tanınan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla gündemdeki yerini koruyor. Ekranın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Kaynarca, ailesiyle yakın takibe alındı. Usta oyuncu bu sefer de kız kardeşiyle gündem oldu. Kaynarca'nın kardeşi Meryem, güzelliğiyle büyüledi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2024 12:38 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 12:38
  • 1
  • 120
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir’i Oktay Kaynarca’nın kız kardeşine bakın! Mavi gözleri aileden miras...

Atv'nin iddialı dizilerinden biri olan "Ben Bu Cihana Sığmazam", seyirciyi ekran başına kilitleyen hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

  • 2
  • 120
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir’i Oktay Kaynarca’nın kız kardeşine bakın! Mavi gözleri aileden miras...

Dizide Cezayir karakteri olarak tanınan usta oyuncu Oktay Kaynarca, hem televizyon ekranlarında hem de sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi tarafından takip ediliyor.

  • 3
  • 120
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir’i Oktay Kaynarca’nın kız kardeşine bakın! Mavi gözleri aileden miras...

Ünlü oyuncu bu sefer de kız kardeşiyle gündem geldi. İkilinin benzerlikleri, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Kaynarca, sosyal medya hesabından paylaştığı karesi ile çok konuşulmuştu.

  • 4
  • 120
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir’i Oktay Kaynarca’nın kız kardeşine bakın! Mavi gözleri aileden miras...

Usta oyuncunun kız kardeşi Meryem Kaynarca güzelliğiyle sosyal medyayı salladı. İşte Oktay Kaynarca'nın kardeşi başta olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...

  • 5
  • 120
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir’i Oktay Kaynarca’nın kız kardeşine bakın! Mavi gözleri aileden miras...

MELİS MİNKARİ'NİN ABLASI MERVE MİNKARİ