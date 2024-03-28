31 Mart’ta seçmenin tercihi ne olacak?

A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 27 Mart tarihinde yayınlanan bölümünde; “Başkent kulislerinde ne konuşuluyor? Başkan Erdoğan Diyarbakır’da ne mesaj verdi? 31 Mart’ta kimin tercihi ne olacak? DEM İstanbul’da ne kadar oy alacak? DEM Parti İstanbul’da CHP’ye mi oy istiyor? İYİ Parti seçmeni 31 Mart’ta ne yapacak? Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu? Vaatler mi, politik tutumlar mı etkili?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…

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