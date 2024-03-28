28 Mart 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Melih Altınok ile Sebep Sonuç Videoları 31 Mart’ta seçmenin tercihi ne olacak?

31 Mart’ta seçmenin tercihi ne olacak?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.03.2024 01:07
A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 27 Mart tarihinde yayınlanan bölümünde; “Başkent kulislerinde ne konuşuluyor? Başkan Erdoğan Diyarbakır’da ne mesaj verdi? 31 Mart’ta kimin tercihi ne olacak? DEM İstanbul’da ne kadar oy alacak? DEM Parti İstanbul’da CHP’ye mi oy istiyor? İYİ Parti seçmeni 31 Mart’ta ne yapacak? Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu? Vaatler mi, politik tutumlar mı etkili?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
31 Mart’ta seçmenin tercihi ne olacak?
31 Mart’ta seçmenin tercihi ne olacak?
Hamza Dağ İzmir için nasıl bir 5 yıl tasarlıyor?
Hamza Dağ İzmir için nasıl bir 5 yıl tasarlıyor?
CHP’li isimlerin saydığı paranın kaynağı neden açıklanmıyor?
CHP’li isimlerin saydığı paranın kaynağı neden açıklanmıyor?
Para sayma görüntülerini kim sızdırdı?
Para sayma görüntülerini kim sızdırdı?
CHP il başkanlığı “şantaj” diyor, CHP yönetimi neden sessiz?
CHP il başkanlığı “şantaj” diyor, CHP yönetimi neden sessiz?
CHP’de kara para işler! 15 milyon TL nereye aktarıldı?
CHP'de kara para işler! 15 milyon TL nereye aktarıldı?
Sosyal medya yargıyı etkiliyor mu?
Sosyal medya yargıyı etkiliyor mu?
Ramazan öncesi gıdada zam oyunu mu?
Ramazan öncesi gıdada zam oyunu mu?
Postmodern darbenin yargı, siyaset ve medya ayağı nasıl kurgulandı?
Postmodern darbenin yargı, siyaset ve medya ayağı nasıl kurgulandı?
Esenyurt’ta “Kandil Uzlaşısı” mı?
Esenyurt’ta “Kandil Uzlaşısı” mı?
Milli Muharip Uçak KAAN envanterde ne zaman yerini alacak?
Milli Muharip Uçak KAAN envanterde ne zaman yerini alacak?
Kent uzlaşısı hangi planın parçası?
Kent uzlaşısı hangi planın parçası?
Daha Fazla Video Göster