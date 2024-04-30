Odasında canavar olduğunu söyledi 🏠 Ekipler harekete geçti | Bakın duvarın arkasından ne çıktı 🎥

ABD'de yaşayan bir aile çocuğunun odasında canavar olduğunu iddia etmesi üzerine ekipleri çağırdı. Odanın duvarından giderek çoğalan ses üzerine harekete geçen ekipler sesin kaynağını tespit etmek için termal kamera inceleme yaptı. Duvarın arkasından çıkan görüntü şaşkına çevirdi.