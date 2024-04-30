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Odasında canavar olduğunu söyledi 🏠 Ekipler harekete geçti | Bakın duvarın arkasından ne çıktı 🎥

ABD'de yaşayan bir aile çocuğunun odasında canavar olduğunu iddia etmesi üzerine ekipleri çağırdı. Odanın duvarından giderek çoğalan ses üzerine harekete geçen ekipler sesin kaynağını tespit etmek için termal kamera inceleme yaptı. Duvarın arkasından çıkan görüntü şaşkına çevirdi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2024 12:06 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 12:12
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Odasında canavar olduğunu söyledi 🏠 Ekipler harekete geçti | Bakın duvarın arkasından ne çıktı 🎥

ABD'de yaşayan Saylor Class adlı 3 yaşındaki kız çocuğu, ailesine odasındaki canavarlardan şikayet etmekteydi.

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Odasında canavar olduğunu söyledi 🏠 Ekipler harekete geçti | Bakın duvarın arkasından ne çıktı 🎥

Ailesi ilk başlarda bunun küçük kızın hayal gücünün bir ürünü olduğunu düşündü. Çiftlik evinde yaşayan aile, çocuğa canavarların olmadığını göstermek için odasının duvarlarına baktığında binlerce arının bulunduğu bir kovan keşfetti.

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Odasında canavar olduğunu söyledi 🏠 Ekipler harekete geçti | Bakın duvarın arkasından ne çıktı 🎥

Aile, bir arıcıdan yardım alarak kovanı çıkardığında 55 bin ila 65 bin arasında arının duvardan çıktığını ifade etti.

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Odasında canavar olduğunu söyledi 🏠 Ekipler harekete geçti | Bakın duvarın arkasından ne çıktı 🎥

Arıların evin tesisat sistemine zarar verdiğini belirten aile, zararın yaklaşık 20 bin dolar olduğunu açıkladı.

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Odasında canavar olduğunu söyledi 🏠 Ekipler harekete geçti | Bakın duvarın arkasından ne çıktı 🎥