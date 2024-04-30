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İzmir’de skandal! Küçük kızı alkollü mekanda dakikalarca oynattılar | Ekipler harekete geçti
İzmir'de 10 yaşındaki bir kız çocuğunun meyhanede dans ettirildiği anların görüntü sosyal medyada hızla yayıldı. Tepki çeken görüntülerde küçük kızın dans ettiği alkollü mekanın sahnesine peçetelerin atıldığı anlar dikkatlerden kaçmadı. Konu ile ilgili ekipler harekete geçti.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2024 13:20Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 13:24