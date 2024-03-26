26 Mart 2024, Salı
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Hamza Dağ İzmir için nasıl bir 5 yıl tasarlıyor?
A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 25 Mart Şubat Pazartesi günü yayınlanan bölümünde; “Hamza Dağ’ın İzmir için projeleri neler? Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ İzmir için nasıl bir 5 yıl tasarlıyor? İzmir’in ilçelerinde yarış ne durumda? 31 Mart yarışında neler oluyor? Yerel seçime son 5 gün kala neler değişir? Seçmen kimden yana oy kullanacak? Kararsız seçmenin tercihi son virajda neye göre belli olacak? İmamoğlu mal beyanında neden 3 villayı belirtmedi? İmamoğlu 50 milyon dolarlık villaları beyanda neden açıklamadı? Kararsız seçmen kararını verdi mi? Yerel seçime 5 gün kaldı, kim hangi adaydan yana tavır alacak? İstanbul’da yarışı kim önde götürüyor? Seçmene göre kim samimi, kim değil? Rusya kimden hesap soracak? Moskova saldırının faili kimi görüyor? Moskova’daki katliamın arkasında istihbarat servisleri mi var? Moskova’daki katliamda olağan şüpheli kim?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…