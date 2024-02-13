A Haber’de 13 Şubat 2024 Çarşamba günü yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç ; “MYK ve Parti Meclisi’nde kimlerin üstü çizildi? CHP PM’de neler oluyor? CHP’de kim kimin adayı hangi il ve ilçede nasıl dayatıyor? CHP’de Hatay adayı değişecek mi? Tepkiler sebebiyle Lütfü Savaş’ın adaylığı geri mi çekilecek? Yerel seçim yarışında hangi ilde kim önde? AK Parti’ye saldırının kritik detayları ne? İmamoğlu’nun kaynağı kim? Saldırının hemen ardından neden “AK Parti ile ilgisi yok” dedi? Seçim sürecini kimler zehirleme peşinde? Sandığa karşı sistematik saldırı mı?” sorularına yanıt arandı.

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