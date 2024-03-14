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CHP il başkanlığı “şantaj” diyor, CHP yönetimi neden sessiz?

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.03.2024 01:05
A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 13 Mart Şubat Çarşamba günü yayınlanan bölümünde; “CHP il başkanlığı “şantaj” diyor, CHP yönetimi neden sessiz? O paralar nereden geldi, nereye gitti? CHP’deki skandal görüntülerdeki isimlerin kiminle, nasıl bir bağlantısı var? CHP’li isimler paraları kimin için saydı? Kılıçdaroğlu- Kuşoğlu- Kaftancıoğlu nerede? Milyonlarca liranın makbuzu nerede? CHP’li Çelik’ten kayıt dışı para itirafı mı? Kent uzlaşısı CHP’yi nasıl ikiye böldü? DEM Parti ile ittifakı eleştirenler partiden tasfiye mi edilecek? CHP İstanbul’u DEM ile yönetmek mi istiyor? Terör örgütlerinin seçim planı ne? Terör siyaseti nasıl etkilemek istiyor? Terör örgütü PKK’nın bu yaz bitirilmesi siyasete nasıl yansır? Pençe’nin kilidi nasıl kapatılacak? ABD dergisinin açıklamasının nedeni Türkiye korkusu mu? Türkiye’nin yeni dünya planı ne? Türkiye- Suriye- Irak hattında ne oluyor? ABD PKK’dan desteği çekiyor mu?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…
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