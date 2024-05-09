Refah’a saldırının sonucu ne olacak?

A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 8 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanan bölümünde; “İsrail’i Gazze’de kim nasıl durduracak? Putin’in aklından neler geçiyor? 5. Kez seçilen Putin’in Ukrayna ve Avrupa planı ne olacak? Putin sembollerle dünyaya ne mesaj verdi?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…

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