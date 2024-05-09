09 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Eleman aranıyor! Hangi mesleklerde açık var? İŞKUR listeyi açıkladı | İşte en çok eleman arayan sektörler

Eleman aranıyor! Hangi mesleklerde açık var? İŞKUR listeyi açıkladı | İşte en çok eleman arayan sektörler

Türkiye'de sanayinin en büyük problemi haline gelen hatta üretim kapasitesini dahi tehdit etmeye başlayan eleman açığı sorunu diğer sektörlere de sıçradı. Bazı mesleklerde eleman açığı iyice gün yüzüne çıktı. On binlerce özel güvenlik, turizm ve otel elemanı ile garson aranıyor. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024 06:48 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 06:54
  • 1
  • 21
Eleman aranıyor! Hangi mesleklerde açık var? İşte en çok eleman arayan sektörler

Türkiye'de sanayinin en büyük problemi haline gelen hatta üretim kapasitesini dahi tehdit etmeye başlayan eleman açığı sorunu diğer sektörlere de sıçradı.

  • 2
  • 21
Eleman aranıyor! Hangi mesleklerde açık var? İşte en çok eleman arayan sektörler

Son dönemde özel sektör en çok özel güvenlikçi, turizm-otelcilik elemanı, reyon görevlisi, konfeksiyon işçisi, garson, ve satış elemanı arıyor.

  • 3
  • 21
Eleman aranıyor! Hangi mesleklerde açık var? İşte en çok eleman arayan sektörler

İŞKUR'un nisan istatistiklerine göre, ağırlığı özel sektörden oluşan işverenlerin 230 bin elemana ihtiyacı var. Bu pozisyonların sadece 100 bini doldu.

  • 4
  • 21
Eleman aranıyor! Hangi mesleklerde açık var? İşte en çok eleman arayan sektörler

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işverenlere gönderdiği soru formlarıyla hangi sektörde, hangi elemana ihtiyaç olduğunu belirliyor.

  • 5
  • 21
Eleman aranıyor! Hangi mesleklerde açık var? İşte en çok eleman arayan sektörler

Verilerle ortaya çıkan açık iş istatistikleri, işgücü piyasası açısından öncü bir gösterge niteliği taşıyor. Bu istatistiklerle, politika yapıcılar istihdam ve eğitim politikalarına yön verebiliyor, gençlere de iş becerileri programları açılarak kolay istihdam edilebilecekleri meslekler sunulmuş oluyor.