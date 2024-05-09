Eleman aranıyor! Hangi mesleklerde açık var? İŞKUR listeyi açıkladı | İşte en çok eleman arayan sektörler

Türkiye'de sanayinin en büyük problemi haline gelen hatta üretim kapasitesini dahi tehdit etmeye başlayan eleman açığı sorunu diğer sektörlere de sıçradı. Bazı mesleklerde eleman açığı iyice gün yüzüne çıktı. On binlerce özel güvenlik, turizm ve otel elemanı ile garson aranıyor. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 09.05.2024 06:48 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 06:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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