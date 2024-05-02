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1 Mayıs- Taksim tartışmasında kim ne diyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.05.2024 01:42
A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 1 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanan bölümünde; “1 Mayıs’ta İstanbul’da neler yaşandı? 1 Mayıs’ta kim neyin kavgasını verdi? 1 Mayıs- Taksim tartışmasında kim ne diyor? Gece kulübünde ölen işçiler unutuldu mu? Ankara’da sel riski devam ediyor mu? Başkent sokakları neden göle döndü? Sorunun nedeni tıkanan mazgallar mı? Erdoğan – Özel görüşmesinde ne konuşulacak? Erdoğan Özel görüşmesinin kim istemiyor?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…
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1 Mayıs- Taksim tartışmasında kim ne diyor?
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