İngiltere ile 5 alanda fırsat penceresi! Turizm, savunma sanayi, yeşil dönüşüm, eğitim ve serbest ticaret anlaşması...
Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkiler son yıllarda kaydadeğer şekilde ivme kazandı. Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris, turizmden ekonomiye, savunma sanayiinden eğitime kadar iki ülke arasındaki işbirliği alanlarını değerlendirdi.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024
07:31 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
07:31
Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris, bu yıl Türkiye'ye gelmesi beklenen dört milyondan fazla turist ile yeni bir rekor kırmayı beklediklerini söyledi. Eğitim alanında işbirliğini daha da artırmayı hedeflediklerini söyleyen Morris, Türkiye'nin savunma sektörünün etkileyici bir hızda geliştiğini dile getirdi. Morris, Türkiye ile Birleşik Krallık'ın imzalayacağı Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) modern ekonomilere uygun bir 21'inci yüzyıl anlaşması olacağını ifade etti.
Büyükelçi Morris, Türkiye'nin turizm merkezlerini ve Britanya diplomatik misyonlarını ziyaretinin İzmir durağında SABAH aracılığıyla şu mesajları verdi:
TURİST SAYISINDA REKOR BEKLİYORUZ Britanya vatandaşları, Türkiye'yi ziyaret eden en büyük üçüncü turist grubu. Bu durum, ülkelerimiz arasındaki stratejik ilişkiler ve güçlü ticaret ortaklığının yanı sıra halklarımız arasında da çok güçlü bağlar olduğunu gösteriyor.Bir turizm merkezi olarak Türkiye'nin harika cazibesini de ortaya koyuyor. 2018'de Türkiye'ye gelen Britanyalı turist sayısı 2 milyon 300 bindi. Bu sayı, 2019'da 2.5 milyonun üzerine çıktı. 2020 ve 2021 yıllarında Kovid küresel turizmi olumsuz etkiledi fakat sonrasında hızlı toparlanma gözlendi. 2022'de 3 milyonu aşkın Britanyalı turist sayısı ile pandemi öncesi seviyelerin çok üstüne çıktık. 2023'te Türkiye'yi 3,81 milyon Britanyalı turist ziyaret etti. Yeni bir rekor kırıldı. Bu yıl dört milyonu aşkın turist ile bir rekor daha kırmayı bekliyoruz.
TÜRKİYE'NİN SUNDUĞU ÇOK ŞEY VAR Britanya vatandaşlarını Türkiye'ye çeken şey ülkenizin zengin kültürü, doğal güzelliği, harika mutfağı ve ünlü Türk misafirperverliği. İstanbul'un yanı sıra sahil şeridindeki tatil yerler Britanyalılar arasında oldukça popüler.Türkiye'nin sunduğu çok şey var ve Türkiye Turizm Bakanlığı da Türkiye'nin cazibesini farklı bölgelerini de içine alacak şekilde çeşitlendirmeye çalışıyor. Britanyalıların ziyaretlerinin büyük bir çoğunluğu sıkıntısız geçiyor ama bu ziyaretim bana, herhangi bir sorunla baş etmemiz gerektiğinde Türk ortaklarımızın bizimle kurdukları mükemmel işbirliği için kendilerine teşekkür etme fırsatı sunuyor.
TÜRK SAVUNMA SEKTÖRÜ ETKİLEYİCİ Türkiye ile güçlü bir savunma sanayi ilişkimiz var ve daha fazlasını keşfetmeyi de istiyoruz. Yakın NATO müttefikleri olarak, savunma sanayi işbirliği, liderlerimiz için çok önemli bir konu. KAAN'dan ALTAY'a, TCG ANADOLU'ya, Türkiye'nin büyük programlarındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Birleşik Krallık'ın ve Türkiye'nin bu alanda sahip olduğu güçlü yönler çoğunlukla birbirini tamamlar nitelikte. Son yıllarda Britanyalı ve Türk firmalar arasında mükemmel ortaklıklar ve gelişmeler yaşandığını görüyoruz ve bu tür ortaklıkların sayısını daha da arttırmak istiyorum.
TÜRKİYE'NİN ÇIKARLARINI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ Eurofighter Typhoon, Birleşik Krallık Kraliyet Hava Kuvvetleri, ortak uluslar ve diğer ülkelerle dünyanın dört bir yanında son derece iyi faaliyet gösteren, oldukça yüksek kabiliyetli bir uçak. Birleşik Krallık açısından, Türkiye güçlü bir ortaklığımız olan yakın bir savunma müttefiki. Birleşik Krallık, Eurofighter tedariki konusunda, bu programa ortak olan diğer ülkelerle birlikte çalışarak, NATO müttefiki olan Türkiye'nin çıkarlarını ve gereksinimlerini desteklemeye devam edecek.