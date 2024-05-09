İngiltere ile 5 alanda fırsat penceresi! Turizm, savunma sanayi, yeşil dönüşüm, eğitim ve serbest ticaret anlaşması...

Büyükelçi Morris, Türkiye'nin turizm merkezlerini ve Britanya diplomatik misyonlarını ziyaretinin İzmir durağında SABAH aracılığıyla şu mesajları verdi:



TURİST SAYISINDA REKOR BEKLİYORUZ



Britanya vatandaşları, Türkiye'yi ziyaret eden en büyük üçüncü turist grubu. Bu durum, ülkelerimiz arasındaki stratejik ilişkiler ve güçlü ticaret ortaklığının yanı sıra halklarımız arasında da çok güçlü bağlar olduğunu gösteriyor.Bir turizm merkezi olarak Türkiye'nin harika cazibesini de ortaya koyuyor. 2018'de Türkiye'ye gelen Britanyalı turist sayısı 2 milyon 300 bindi. Bu sayı, 2019'da 2.5 milyonun üzerine çıktı. 2020 ve 2021 yıllarında Kovid küresel turizmi olumsuz etkiledi fakat sonrasında hızlı toparlanma gözlendi. 2022'de 3 milyonu aşkın Britanyalı turist sayısı ile pandemi öncesi seviyelerin çok üstüne çıktık. 2023'te Türkiye'yi 3,81 milyon Britanyalı turist ziyaret etti. Yeni bir rekor kırıldı. Bu yıl dört milyonu aşkın turist ile bir rekor daha kırmayı bekliyoruz.