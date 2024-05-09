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Bahar dizisinde Evren'in kararı keçileri kaçırtacak: Yerine başkası geliyor

Neslihan Yeşilyurt'un yönetmenliğini üstlendiği ve senaryosunu Ayça Üzüm'ün kaleme aldığı, MF Yapım imzalı dizi, sektörde heyecan yaratan bir kadroya sahip. Başrollerde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya gibi deneyimli isimlerin yer aldığı yapım, izleyicilere sürükleyici bir hikaye sunmayı hedefliyor. Son eklenen isim ise Yasemin Kay Allen oldu. Fenomen diziye katılacak olan başarılı oyuncu, 12. bölümden itibaren izleyicilerle buluşacak.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024 07:00 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 07:00
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Bahar dizisinde Evren’in kararı keçileri kaçırtacak: Yerine başkası geliyor

Bahar dizisininhayranları için heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Uzun bir bekleyişin ardından, 12. bölüm fragmanı sonunda yayımlandı ve izleyicilerin merakla beklediği yeni bölümlere dair ipuçları ortaya çıktı. Dizinin kadroya başarılı oyuncu Yasemin Kay Allen'in dahil olmasıyla birlikte, izleyicilerin beklentisi daha da arttı. Bir yandan da Timurla boşanma sürecine giren Bahar, bir darbe de Evren'den yiyecek. İşte yeni bölümlere ilişkin gelişmeler...

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Bahar dizisinde Evren’in kararı keçileri kaçırtacak: Yerine başkası geliyor

Fenomen diziye 12. bölümden itibaren katılacak olan başarılı oyuncu Yasemin Kay Allen, izleyicileri heyecanlandırdı.

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Bahar dizisinde Evren’in kararı keçileri kaçırtacak: Yerine başkası geliyor

Allen, özgür ruhu ve iş dünyasındaki cesur adımlarıyla tanınan "Dora Ersoy" karakterine hayat verecek.

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Bahar dizisinde Evren’in kararı keçileri kaçırtacak: Yerine başkası geliyor

Ancak bu durum ilerleyen bölümlerde Dora Ersoy'un Evren Hoca ile bir ilişki yaşayabileceğini gösteriyor. Hayranlar ise bu gelişmelerden pek memnun görünmüyor.

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Bahar dizisinde Evren’in kararı keçileri kaçırtacak: Yerine başkası geliyor

Timur'la boşanmaya karar veren Bahar'ın, Evren hoca ile bir ilişki yaşaması beklenirken bu gelişmeler keçileri kaçırtacak gibi görünüyor.