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Bahar dizisinde Evren'in kararı keçileri kaçırtacak: Yerine başkası geliyor
Neslihan Yeşilyurt'un yönetmenliğini üstlendiği ve senaryosunu Ayça Üzüm'ün kaleme aldığı, MF Yapım imzalı dizi, sektörde heyecan yaratan bir kadroya sahip. Başrollerde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya gibi deneyimli isimlerin yer aldığı yapım, izleyicilere sürükleyici bir hikaye sunmayı hedefliyor. Son eklenen isim ise Yasemin Kay Allen oldu. Fenomen diziye katılacak olan başarılı oyuncu, 12. bölümden itibaren izleyicilerle buluşacak.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024 07:00Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 07:00