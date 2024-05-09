Bahar dizisinde Evren’in kararı keçileri kaçırtacak: Yerine başkası geliyor

Bahar dizisininhayranları için heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Uzun bir bekleyişin ardından, 12. bölüm fragmanı sonunda yayımlandı ve izleyicilerin merakla beklediği yeni bölümlere dair ipuçları ortaya çıktı. Dizinin kadroya başarılı oyuncu Yasemin Kay Allen'in dahil olmasıyla birlikte, izleyicilerin beklentisi daha da arttı. Bir yandan da Timurla boşanma sürecine giren Bahar, bir darbe de Evren'den yiyecek. İşte yeni bölümlere ilişkin gelişmeler...