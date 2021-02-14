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PKK sivillere nasıl katliam yaptı? Gözleri bağlı insanları nasıl katletti? Çarpıcı açıklamalar: Büyük Kandil ve olası Sincar operasyonu...

A Haber
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Giriş: 14.02.2021 14:39
Güncelleme:14.02.2021 15:15
PKK 13 sivili şehit etti. İnsanlık suçu işledi. 13 kişinin 2015 yılında kaçırıldığı açıklandı. Bu katliam nasıl oldu? Operasyonun çok geniş bir alanda yapıldığı açıklandı. 25 kilometre derinlikte, 75 kilometre genişlikte bir araziden bahsediliyor. Bu arazi genişliği neyi ifade ediyor? Bunun önemi nedir? Operasyonun perde arkasında neler oldu? Gara'ya düzenlenen harekat neden önemli? Bundan sonra bölgede neler beklemeliyiz? Kandil'e operasyon olacak mı? Gazeteci Güngör Yavuzaslan A Haber canlı yayınında yanıtladı.

PKK 13 sivili şehit etti. İnsanlık suçu işledi. 13 kişinin 2015 yılında kaçırıldığı açıklandı. Bu katliam nasıl oldu? Operasyonun çok geniş bir alanda yapıldığı açıklandı. 25 kilometre derinlikte, 75 kilometre genişlikte bir araziden bahsediliyor. Bu arazi genişliği neyi ifade ediyor? Bunun önemi nedir? Operasyonun perde arkasında neler oldu? Gara'ya düzenlenen harekat neden önemli? Bundan sonra bölgede neler beklemeliyiz? Kandil'e operasyon olacak mı? Gazeteci Güngör Yavuzaslan A Haber canlı yayınında yanıtladı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

TERÖRİSTLERİN İNLERİNE GİRİLDİ

Birincisi Pençe Kaplan operasyonları çerçevesinde en büyük harekatlardan biri. Türkiye ile kara bağlantısı olmayan 35 km kuş bakışı bir mesafeye uçak birlik hava destekli olarak özel kuvvet yani halk arasında bilinen tabiriyle bir komando operasyonu gerçekleştirildi. 25 km'ye 75 km genişliğinde 2.000- 3.-000 metre yükseltilerde yüzde 60'lık eğim dik yamaçların olduğu mağaralarda teröristlerin inlerine girildi.

BU DEAŞ METODUDUR! AYNI ÜST AKILDAN AKIL ALIYORLAR

Terörist elebaşı Kandil'den aldığı direktif doğrultusunda elleri bağlı olan Türk vatandaşlarını orada canice katletti. Gözleri bağlı insanları katletmek DEAŞ metodudur. Artık aynı üst akıldan akıl alan terör örgütü elleri bağlı gözleri bağlı olan Türk vatandaşları canice infaz etmişlerdir.

BÜYÜK KANDİL VE OLASI SİNCAR OPERASYONU

Artık büyük Kandil Operasyonu ve olası Sincar Operasyonu'nun da mesajı verilmiştir. Artık Kandil yeşil namlunun üstündedir. Adeta Gara, Kandil operasyonunun provası bir tatbikatı ve öncüsü diyebiliriz.

PKK Gara’da 13 sivili nasıl katletti? Abdullah Ağar A Haberde anlattı: Eli kanlı katiller sürüsünü besleyen devletler... PKK GARA'DA 13 SİVİLİ NASIL KATLETTİ? ABDULLAH AĞAR A HABER'DE ANLATTI: ELİ KANLI KATİLLER SÜRÜSÜNÜ BESLEYEN DEVLETLER...
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