Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Türk vatandaşının PKK tarafından şehit edilmesiyle ilgili provokatif paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlattı. Öte yandan yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HDP milletvekilleri Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında, provokatif sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma açıldı.

SON DAKİKA: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından 13 vatandaşın şehit edilmesi nedeniyle bir kısım sosyal medya platformlarında "esir kampını TR bombaladı" gibi paylaşımlar ile PKK/KCK terör örgütünce daha önce kaçırılan vatandaşların görüntülerinin yayınlandığının tespit edildiği belirtildi. Görüntüleri yayınlayanlar ile paylaşımları yapanlar hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

HÜDA KAYA VE ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU HAKKINDA SORUŞTURMA!

Öte yandan Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada "Tespiti yapılan paylaşımlarla ilgili olarak; 27. dönem Milletvekilleri Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında ayrıca soruşturma başlatılmıştır." denildi.

AK PARTİ'DEN KALLEŞ SALDIRIYA SERT TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cinayet siyasetini meşru kavramları istismar ederek dolaşıma sokanların ve PKK cinayetlerini lanetlemek yerine güvenlik güçlerimizi suçlayanların caniliği tescillidir. Cinayet şebekesiyle alçaklıkta yarışan tek şey varsa o da cinayet siyasetidir" dedi.



AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

PKK'nın bir cinayet şebekesi olduğunu kaydeden Çelik, bu cinayet şebekesine bir siyasi mazeret ya da siyasi gerekçe uyduranların 'cinayet siyaseti' yaptığını ifade etti. Çelik, yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"'Cinayet siyaseti' canice eylemleri en meşru kavramları istismar ederek örtbas etmeye çalışıyor. Utanmadan güvenlik güçlerimize iftira atıyorlar. Bu cinayet şebekesinin insanlık dışı eylemlerine mazeret üretmeye çalışanların yaptığı insanlığa karşı suç işlemektir. PKK eylemlerini güvenlik güçlerimizin üstüne atmak ise en aşağılık şebekelerin işidir. Masum vatandaşlarımızı şehit eden bu cinayet şebekesiyle bedeli ne olursa olsun mücadeleyi sürdüreceğiz. Bunların yalan üretim merkezi olan 'cinayet siyaseti'yle mücadele, terörle mücadele kadar önemlidir. Cinayet siyasetini meşru kavramları istismar ederek dolaşıma sokanların ve PKK cinayetlerini lanetlemek yerine, güvenlik güçlerimizi suçlayanların caniliği tescillidir. Cinayet şebekesiyle alçaklıkta yarışan tek şey varsa o da cinayet siyasetidir."