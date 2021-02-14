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PKK Gara’da 13 sivili nasıl katletti? Abdullah Ağar A Haber'de anlattı: Eli kanlı katiller sürüsünü besleyen devletler...

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Giriş: 14.02.2021 12:23
Güncelleme:14.02.2021 12:57
Son dakika haberi... Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 3'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist sağ ele geçirildiğini ifade edildi. Açıklamada terör örgütü PKK'nın rehin aldığı 13 sivil vatandaşımızı şehit ettiği de belirtildi. Terör örgütü 2015 yılında kaçırdığı 13 sivili mağarada şehit etti. PKK Gara’da 13 sivili nasıl katletti? Gara’ya yapılan Pençe Kartal-2 operasyonunun önemi ne? Terör ve gücenlik uzmanı Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "Eli kanlı katiller sürüsünü besleyen devletler, umarım doğru bir ders çıkarır!" ifadelerini kullandı.

Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 3'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist sağ ele geçirildiğini ifade edildi. Açıklamada terör örgütü PKK'nın rehin aldığı 13 sivil vatandaşımızı şehit ettiği de belirtildi. Terör örgütü 2015 yılında kaçırdığı 13 sivili mağarada şehit etti. PKK Gara'da 13 sivili nasıl katletti? Gara'ya yapılan Pençe Kartal-2 operasyonunun önemi ne? Terör ve gücenlik uzmanı Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "Eli kanlı katiller sürüsünü besleyen devletler, umarım doğru bir ders çıkarır!" ifadelerini kullandı.

PKK Gara’da 13 sivili nasıl katletti? Abdullah Ağar A Haberde anlattı: Eli kanlı katiller sürüsünü besleyen devletler... PKK GARA'DA 13 SİVİLİ NASIL KATLETTİ? ABDULLAH AĞAR A HABER'DE ANLATTI: ELİ KANLI KATİLLER SÜRÜSÜNÜ BESLEYEN DEVLETLER...

Pençe Kartal-2 Harekatı sona erdi! PKK sivilleri katletti! Uzman isim A Haberde: PKKya güç veren kesimler bunun sorumlusudur PENÇE KARTAL-2 HAREKATI SONA ERDİ! PKK SİVİLLERİ KATLETTİ! UZMAN İSİM A HABER'DE: PKK'YA GÜÇ VEREN KESİMLER BUNUN SORUMLUSUDUR
PKK’dan sivil katliamı: 13 şehit! Coşkun Başbuğ: Batıdan zerre ses yok! PKK'DAN SİVİL KATLİAMI: 13 ŞEHİT! COŞKUN BAŞBUĞ: BATI'DAN ZERRE SES YOK!

Gara’ya yapılan Pençe Kartal-2 operasyonunun önemi ne? Askeri stratejist Prof. Dr. Esat Arslan A Haberde anlattı GARA'YA YAPILAN PENÇE KARTAL-2 OPERASYONUNUN ÖNEMİ NE? ASKERİ STRATEJİST PROF. DR. ESAT ARSLAN A HABER'DE ANLATTI

Pençe Kartal-2 Harekatı tamamlandı! Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu A Haberde değerlendirdi PENÇE KARTAL-2 HAREKATI TAMAMLANDI! EMEKLİ KURMAY ALBAY GÜRSEL TOKMAKOĞLU A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ
Milli Savunma Bakanlığından son dakika açıklaması! 48 terörist öldürüldü! 13 sivil şehit edilmiş halde bulundu MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI! 48 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ! 13 SİVİL ŞEHİT EDİLMİŞ HALDE BULUNDU
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