Son dakika haberi... Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 3'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist sağ ele geçirildiğini ifade edildi. Açıklamada terör örgütü PKK'nın rehin aldığı 13 sivil vatandaşımızı şehit ettiği de belirtildi. Terör örgütü 2015 yılında kaçırdığı 13 sivili mağarada şehit etti. PKK Gara’da 13 sivili nasıl katletti? Gara’ya yapılan Pençe Kartal-2 operasyonunun önemi ne? Terör ve gücenlik uzmanı Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "Eli kanlı katiller sürüsünü besleyen devletler, umarım doğru bir ders çıkarır!" ifadelerini kullandı.

Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 3'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist sağ ele geçirildiğini ifade edildi. Açıklamada terör örgütü PKK'nın rehin aldığı 13 sivil vatandaşımızı şehit ettiği de belirtildi. Terör örgütü 2015 yılında kaçırdığı 13 sivili mağarada şehit etti. PKK Gara'da 13 sivili nasıl katletti? Gara'ya yapılan Pençe Kartal-2 operasyonunun önemi ne? Terör ve gücenlik uzmanı Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "Eli kanlı katiller sürüsünü besleyen devletler, umarım doğru bir ders çıkarır!" ifadelerini kullandı.