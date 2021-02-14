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İletişim Başkanı Fahrettin Altun bu videoyu paylaştı ve vurguladı: HDP demek PKK demektir

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Giriş: 14.02.2021 21:39
Güncelleme:14.02.2021 21:44
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı'nın hazırladığı HDP-PKK ilişkisini gözler önüne seren videoyu paylaşarak, ''Buradan avazımız çıktığı kadar gür bir sesle haykırıyoruz. HDP demek PKK demektir. HDP, PKK’dan aldığı emirle hareket eden bir siyaset kuklasıdır. Bu gerçeği bugün bir kere daha gördük. HDP’yle olan ittifakları zarar görmesin diye PKK’nın adını dahi anamayanları da gördük.'' ifadelerini kullandı.
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