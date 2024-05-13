Canan Barlas ile Gündem - Ege’de barış rüzgarları mı?

A Haber’de 12 Mayıs 2024 Pazartesi günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de; “Mezarı açılacak mı? Önlenemez miydi? Yasalar caydırıcı değil mi? Ege’de barış rüzgarları mı? Yeni enerji koridorları nasıl şekilleniyor? İsrail’in yeni harita planı ne?” sorularına yanıt arandı.