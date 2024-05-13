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Canan Barlas ile Gündem - Ege’de barış rüzgarları mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.05.2024 01:52
A Haber’de 12 Mayıs 2024 Pazartesi günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de; “Mezarı açılacak mı? Önlenemez miydi? Yasalar caydırıcı değil mi? Ege’de barış rüzgarları mı? Yeni enerji koridorları nasıl şekilleniyor? İsrail’in yeni harita planı ne?” sorularına yanıt arandı.

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