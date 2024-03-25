25 Mart 2024, Pazartesi
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Son 6 gün kala hangi aday yarışı önde götürüyor?
A Haber’de 24 MART 2024 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de; “Yerel seçim yarışışında büyükşehirlerde kim önde? Son 6 gün kala hangi aday yarışı önde götürüyor? Büyükşehirlerde son durum ne? Kararsız seçmenin tavrı ne yönde? AK Parti’nin İstanbul için öncelikleri neler? AK Parti belediyecilerinin projeleri neler? İstanbul Büyükşehir belediyesinin projeleri neler? İstanbul’un sorunları nasıl çözülecek? İstanbullu seçmenin bekletişi ne? Seçmeni ulaşım için çözümler ve kentsel dönüşüm projeleri ikna etti mi? CHP’deki para sayma soruşturmasında ki ses kayıtları kimin? Terör örgütleri üzerinden vekalet savaşı mı? DEAŞ’ın “Horasan grubu”nda kimler var?” sorularına yanıt arandı.