25 Mart 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Canan Barlas ile Gündem Videoları Son 6 gün kala hangi aday yarışı önde götürüyor?

Son 6 gün kala hangi aday yarışı önde götürüyor?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.03.2024 00:57
A Haber’de 24 MART 2024 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de; “Yerel seçim yarışışında büyükşehirlerde kim önde? Son 6 gün kala hangi aday yarışı önde götürüyor? Büyükşehirlerde son durum ne? Kararsız seçmenin tavrı ne yönde? AK Parti’nin İstanbul için öncelikleri neler? AK Parti belediyecilerinin projeleri neler? İstanbul Büyükşehir belediyesinin projeleri neler? İstanbul’un sorunları nasıl çözülecek? İstanbullu seçmenin bekletişi ne? Seçmeni ulaşım için çözümler ve kentsel dönüşüm projeleri ikna etti mi? CHP’deki para sayma soruşturmasında ki ses kayıtları kimin? Terör örgütleri üzerinden vekalet savaşı mı? DEAŞ’ın “Horasan grubu”nda kimler var?” sorularına yanıt arandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Son 6 gün kala hangi aday yarışı önde götürüyor?
Son 6 gün kala hangi aday yarışı önde götürüyor?
İmamoğlu vaatlerini neden hatırlamadı?
İmamoğlu vaatlerini neden hatırlamadı?
Zamlar seçim ayarlı mı?
Zamlar seçim ayarlı mı?
CHP-DEM ittifakı nasıl kuruldu?
CHP-DEM ittifakı nasıl kuruldu?
CHP-DEM ittifakı nasıl kuruldu?
CHP-DEM ittifakı nasıl kuruldu?
FETÖ’nün toparlanma çabası mı?
FETÖ’nün toparlanma çabası mı?
Seçim çalışmasına saldırı nasıl oldu?
Seçim çalışmasına saldırı nasıl oldu?
Kilise saldırısının arka planında ne vardı?
Kilise saldırısının arka planında ne vardı?
Bakan Uraloğlu A Haber’de soruları yanıtladı
Bakan Uraloğlu A Haber'de soruları yanıtladı
Canan Barlas ile Gündem - İBB iflasın eşiğinde mi?
Canan Barlas ile Gündem - İBB iflasın eşiğinde mi?
Terör örgütleri yeniden güçleniyor mu?
Terör örgütleri yeniden güçleniyor mu?
2024 yerel seçimlerinde siyasi partilerin planı ne?
2024 yerel seçimlerinde siyasi partilerin planı ne?
Daha Fazla Video Göster