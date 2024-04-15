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Büyük Orta Doğu Savaşı kapıda mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.04.2024 01:11
A Haber’de 14 NİSAN 2024 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de; “Beyrut’ta neler oluyor? İsrail İran’a karşı koalisyon mu kuruyor? İsrail nasıl bir cevap verecek? ABD, İran- İsrail savaşına dahil olur mu? Küresel ekonomi İran- İsrail savaşından nasıl etkilenir? İsrail’in olası İran hedefleri neresi? İran’ın misillemesi yeterli mi? İran’ın füzeleri ne kadar etkili? Adım adım 3. Dünya Savaşı mı? İran- İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkileyecek? Batı İsrail’ destek verdi, Gazze katliamı unutulacak mı? Büyük Orta Doğu Savaşı mı? İran hangi hedefleri vurdu? İsrail’in İran hedefleri neresi? Savaş bölgeye mi yayılıyor? Küresel sermaye savaşın neresinde? Kim daha güçlü? İran mı, İsrail mi?” sorularına yanıt arandı.
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