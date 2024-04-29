29 Nisan 2024, Pazartesi
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CANAN BARLAS İLE GÜNDEM- AK Parti’de neler değişecek?
A Haber’de 28 Nisan 2024 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de; “DEM Partili Sakık neden hakaret etti? AK Parti’de neler değişecek? 27 Nisan 2007’de ne oldu? Savaş lobisi yine görmezden mi gelecek? Robot askerler dönemi mi? Robotlar insanlığı nereye götürüyor? İsrail, İran Hava Kuvvetleri’ne nasıl sızdı? ” sorularına yanıt arandı.