22 Nisan 2024, Pazartesi
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Canan Barlas ile Gündem – Bağdat ve Erbil’de neler olacak?
A Haber’de 21 Nisan 2024 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de; “Bağdat ve Erbil’de neler olacak? Irak ile neler değişecek? İran-İsrail bölgeyi nereye sürüklüyor? İran-İsrail arasında sular duruldu mu? Yardımın anlamı ne? ABD neden savaşa para yatırıyor? Nükleer silahlar patlar mı? Kimin eli kimin cebinde? Petrol fiyatları ne olur? Enerji güvenliği tehlikede mi? “Otonom silahlar” çağı mı?” sorularına yanıt arandı.