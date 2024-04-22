22 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Canan Barlas ile Gündem Videoları Canan Barlas ile Gündem – Bağdat ve Erbil’de neler olacak?

Canan Barlas ile Gündem – Bağdat ve Erbil’de neler olacak?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.04.2024 00:33
A Haber’de 21 Nisan 2024 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de; “Bağdat ve Erbil’de neler olacak?  Irak ile neler değişecek? İran-İsrail bölgeyi nereye sürüklüyor? İran-İsrail arasında sular duruldu mu? Yardımın anlamı ne? ABD neden savaşa para yatırıyor? Nükleer silahlar patlar mı? Kimin eli kimin cebinde? Petrol fiyatları ne olur? Enerji güvenliği tehlikede mi? “Otonom silahlar” çağı mı?” sorularına yanıt arandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Bağdat ve Erbil’de neler olacak?
Bağdat ve Erbil’de neler olacak?
Büyük Orta Doğu Savaşı kapıda mı?
Büyük Orta Doğu Savaşı kapıda mı?
Seçmen kararını ne değiştirdi?
Seçmen kararını ne değiştirdi?
Son 6 gün kala hangi aday yarışı önde götürüyor?
Son 6 gün kala hangi aday yarışı önde götürüyor?
İmamoğlu vaatlerini neden hatırlamadı?
İmamoğlu vaatlerini neden hatırlamadı?
Zamlar seçim ayarlı mı?
Zamlar seçim ayarlı mı?
CHP-DEM ittifakı nasıl kuruldu?
CHP-DEM ittifakı nasıl kuruldu?
CHP-DEM ittifakı nasıl kuruldu?
CHP-DEM ittifakı nasıl kuruldu?
FETÖ’nün toparlanma çabası mı?
FETÖ’nün toparlanma çabası mı?
Seçim çalışmasına saldırı nasıl oldu?
Seçim çalışmasına saldırı nasıl oldu?
Kilise saldırısının arka planında ne vardı?
Kilise saldırısının arka planında ne vardı?
Bakan Uraloğlu A Haber’de soruları yanıtladı
Bakan Uraloğlu A Haber'de soruları yanıtladı
Daha Fazla Video Göster