Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı! Annesinin feryadı yürekleri dağladı! Lamia’nın babası yaşındaki sevgilisi...

Ancak Lamia, Murat'ın uyuşturucu madde kullanmadığını ve kendisinin de bu işe bulaşmadığını iddia etti. Arabada bulunan maddenin başkasına ait olduğunu belirtti. Bu gelişmeler, Müge Anlı'nın programında gerilim dolu bir atmosferin oluşmasına neden oldu.