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Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı! Annesinin feryadı yürekleri dağladı! Lamia'nın babası yaşındaki sevgilisi...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine akılalmaz bir olay yaşandı. Ailesinin yanından kendisinden yaşça büyük bir adam için kaçan 18 yaşındaki Lamia, Müge Anlı'da bulundu. Canlı yayında ailesi ile kavuşan Lamia'nın sözleri herkesi çileden çıkardı. Telefonla yayına bağlanan kişiler ise Lamia'nın sevgilisi hakkında şoke eden iddialarda bulundu. Gerçekleri bir türlü göremeyen Lamia'nın annesinin feryadı yürekleri dağladı. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2024 13:08 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 13:23
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Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı! Annesinin feryadı yürekleri dağladı! Lamia’nın babası yaşındaki sevgilisi...

Müge Anlı'nın programına katılan Naile Sayınkarakaya, 18 yaşındaki kızı Lamia'ın 46 yaşındaki bir kişi tarafından kaçırıldığını iddia etti ve bulunması için yardım istedi.

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Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı! Lamia’nın annesi gözyaşları içinde yalvardı! Babası yaşındaki sevgilisi...

"Kızım Lamia, 22 Nisan'da evimizden ayrıldı. 47 yaşındaki Murat adlı kişi, kızımı yanında alıkoyuyor. Kızıma ulaşamıyorum, hiçbir şekilde. Kızım evden ayrılırken, 'Anne, sizin başınızı belaya sokmak istemem" diyen acılı anne bugün kızına kavuştu.

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Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı! Lamia’nın annesi gözyaşları içinde yalvardı! Babası yaşındaki sevgilisi...

Genç kız Müge Anlı ve ekibinin çalışmalarıyla hızla bulundu. Bugün yayına ailesine sarılmak için gelen Lamia, Murat ile birlikteliğini önce reddetti. Sonra ailesinden bu konuda anlayış istedi.

"Murat'ı seviyorum ve bunu kabullenmelerini istiyorum" diyen Lamia, Müge Anlı'nın ikna çabalarına da cevap vermedi: "Hataysa bile hata olduğunu yaşayıp görmek istiyorum" dedi.

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Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı! Lamia’nın annesi gözyaşları içinde yalvardı! Babası yaşındaki sevgilisi...

Geçtiğimiz bölümde, telefon bağlantısı sırasında 37 yaşında olduğunu söylediği Murat'ın bugün 35 yaşında olduğunu iddia eden Lamia'ya annesi karşı çıktı. Lamia'nın annesi, Murat'ın gerçek yaşının 50 olduğunu savundu. Aynı zamanda Müge Anlı, bu kişinin uyuşturucu maddeyle ilgili konularda sabıkası olduğunu genç kıza anlatmaya çalıştı.

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Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı! Lamia’nın annesi gözyaşları içinde yalvardı! Babası yaşındaki sevgilisi...

Ancak Lamia, Murat'ın uyuşturucu madde kullanmadığını ve kendisinin de bu işe bulaşmadığını iddia etti. Arabada bulunan maddenin başkasına ait olduğunu belirtti. Bu gelişmeler, Müge Anlı'nın programında gerilim dolu bir atmosferin oluşmasına neden oldu.