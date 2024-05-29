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ABD destekli Refah katliamı! ABD basını duyurdu: Mühimmatın seri numaraları eşleşti

İsrail ordusu Refah'ta saldırılarına devam ediyor. Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Refah kentinde, yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlenen saldırıda en az 45 Filistinli hayatını kaybetti. ABD'nin CNN televizyon kanalı, katil İsrail'in kampa düzenlediği saldırıda ABD yapımı mühimmat kullandığını bildirdi.

Giriş Tarihi: 29.05.2024 10:45 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 10:45
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ABD destekli Refah katliamı! ABD basını duyurdu: Mühimmatın seri numaraları eşleşti

İsrail savaş uçakları, Refah'ın kuzeybatısında Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarının bulunduğu bölgenin yakınında yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı.

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ABD destekli Refah katliamı! ABD basını duyurdu: Mühimmatın seri numaraları eşleşti

Saldırı sonucunda en az 45 Filistinli hayatını kaybetti.

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ABD destekli Refah katliamı! ABD basını duyurdu: Mühimmatın seri numaraları eşleşti

ABD'nin CNN televizyon kanalı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıda ABD yapımı mühimmat kullandığını bildirdi.

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ABD destekli Refah katliamı! ABD basını duyurdu: Mühimmatın seri numaraları eşleşti

CNN'in haberine göre, silah uzmanları, İsrail'in Filistinlilerin kampına saldırısına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri değerlendirdi.

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ABD destekli Refah katliamı! ABD basını duyurdu: Mühimmatın seri numaraları eşleşti

Uzmanlar, görüntülerden yola çıkarak, İsrail'in saldırıda ABD yapımı GBU-39 küçük çaplı bomba kullandığını ve ABD'de üretilen parçalarla bölgedeki mühimmatın seri numarasının eşleştiğini belirtti.