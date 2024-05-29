ABD destekli Refah katliamı! ABD basını duyurdu: Mühimmatın seri numaraları eşleşti
İsrail ordusu Refah'ta saldırılarına devam ediyor. Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Refah kentinde, yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlenen saldırıda en az 45 Filistinli hayatını kaybetti. ABD'nin CNN televizyon kanalı, katil İsrail'in kampa düzenlediği saldırıda ABD yapımı mühimmat kullandığını bildirdi.
Giriş Tarihi: 29.05.2024 10:45Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 10:45