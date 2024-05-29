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A101'de Kurbanlık Koç 4.583 TL, Dana Hisse 5.650 TL! Taksitle Kurbanlık Satışı Başladı!

Yükselen et fiyatları kurbanlık fiyatlarını da etkiledi! A101'de kurbanlık koç ve dana fiyatları belli oldu. 3 taksite 4.583 TL'den Karaman koç, 5.650 TL'den de 1/7 hisse büyükbaş kurbanlık satışı başladı. Başvurular 27 Haziran'dan itibaren A101 mağazalarından ve internet sitesinden yapılabilecek.

Giriş Tarihi: 29.05.2024 10:45 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 10:45
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A101’de Kurbanlık Koç 4.583 TL, Dana Hisse 5.650 TL! Taksitle Kurbanlık Satışı Başladı!

Yükselen et fiyatları kurbanlık fiyatlarını da vurdu! Bu sene kurbanlık koç ve dana fiyatları rekor seviyeye ulaşırken, A101'den de kurbanlık fiyatları ve taksit seçenekleri açıklandı.

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A101’de Kurbanlık Koç 4.583 TL, Dana Hisse 5.650 TL! Taksitle Kurbanlık Satışı Başladı!

A101 KURBANLIK FİYATLARI 2024:

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A101’de Kurbanlık Koç 4.583 TL, Dana Hisse 5.650 TL! Taksitle Kurbanlık Satışı Başladı!

Karaman Koç: 13.750 TL

1/7 Hisse Büyükbaş: 16.950 TL

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A101’de Kurbanlık Koç 4.583 TL, Dana Hisse 5.650 TL! Taksitle Kurbanlık Satışı Başladı!

Taksit Seçenekleri:

Karaman Koç: 3 taksite 4.583 TL

1/7 Hisse Büyükbaş: 3 taksite 5.650 TL

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A101’de Kurbanlık Koç 4.583 TL, Dana Hisse 5.650 TL! Taksitle Kurbanlık Satışı Başladı!

SATIŞ NASIL YAPILIYOR?

A101'den kurbanlık hayvan satın almak isteyenler, A101 mağazalarına veya internet sitesine başvurabilirler. Başvurular 27 Haziran'dan itibaren başlayacak.