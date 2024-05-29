29 Mayıs 2024, Çarşamba
A101'de Kurbanlık Koç 4.583 TL, Dana Hisse 5.650 TL! Taksitle Kurbanlık Satışı Başladı!
Yükselen et fiyatları kurbanlık fiyatlarını da etkiledi! A101'de kurbanlık koç ve dana fiyatları belli oldu. 3 taksite 4.583 TL'den Karaman koç, 5.650 TL'den de 1/7 hisse büyükbaş kurbanlık satışı başladı. Başvurular 27 Haziran'dan itibaren A101 mağazalarından ve internet sitesinden yapılabilecek.
Giriş Tarihi: 29.05.2024 10:45 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 10:45
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