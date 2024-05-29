29 Mayıs 2024, Çarşamba
Her gün 1 kaşık içmek unutkanlığı önlüyor! Alzheimer'ı engelleyen besin...
Demans, giderek artan bir şekilde bireyleri etkileyen ilerleyici bir durumdur. Beyindeki gerileme ile ilişkili olan bu durum, hafıza kaybı gibi semptomlarla birlikte davranış ve kişilik değişikliklerine neden olabilir. Hatta bazı durumlarda hareket kabiliyetini de etkileyebilir. Son araştırmalar, her gün düzenli olarak tüketilen bir besinin demans riskini azaltabileceğini ortaya koyuyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 29.05.2024 11:20 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 11:20
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