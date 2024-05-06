A Haber’de 5 Mayıs 2024 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de; “Cem Garipoğlu öldü mü yaşıyor mu? Emperyalizm hangi araçları kullanıyor? Nasıl bir dünya kurgulanıyor? Savaşın kazananı kim? Adı konuşmamış 3. Dünya savaşı mı? Muhalif medyayı kim fonluyor?” sorularına yanıt arandı.

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