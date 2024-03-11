CANAN BARLAS İLE GÜNDEM - Zamlar seçim ayarlı mı?

A Haber’de 10 Mart 2024 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem; “Son 21 gün: Meydanlar ne mesaj veriyor? Zamlar seçim ayarlı mı? Türkiye’de gıda fiyatları neden artıyor? Kılıçdaroğlu’nun dönüş hazırlığı mı? CHP medyasında neler oluyor? Yapay zeka nereye gidiyor? Kısmi açlık neden önemli? İnsansı robotlar mı geliyor? Düşünceler nasıl okunuyor? Atlantik- Avrasya ekseninde neler oluyor? NATO-Rusya savaşı kapıda mı?” sorularına yanıt arandı.

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