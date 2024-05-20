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CANAN BARLAS İLE GÜNDEM - Reisi ölürse İran’da dengeler nasıl değişir?

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.05.2024 02:32
Güncelleme:20.05.2024 02:34
A Haber’de 19 Mayıs 2024 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de “Helikopter düştü mü? Düşürüldü mü? Helikopter kaza sonucu mu düştü?  Helikopter sabotaj sonucu mu düştü? Helikopter neden hala bulunamadı? Yazıcıoğlu suikastıyla benzerlik var mı? Reisi ölürse İran’da dengeler nasıl değişir?” sorularına yanıt arandı.

Reisi ölürse İran’da dengeler nasıl değişir?
Reisi ölürse İran’da dengeler nasıl değişir?
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