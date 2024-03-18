18 Mart 2024, Pazartesi
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CANAN BARLAS İLE GÜNDEM- İmamoğlu vaatlerini neden hatırlamadı?
A Haber’de 18 MART 2024 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de; “Bodrum ve Marmaris için hangi projeleri var? Muğla için 75 proje nasıl hayata geçecek? Bodrum’un trafik çilesi nasıl bitecek? Muğla’nın öncelikli sorunları neler? İmamoğlu vaatlerini neden hatırlamadı? Eski İl Başkanı Kaftancıoğu ifadeye gelecek mi?” sorularına yanıt arandı.