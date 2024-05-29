29 Mayıs 2024, Çarşamba
1.29 düşük faizli konut kredisi+indirim! 1, 2, 2.5 milyon TL'ye 72 aylık geri ödeme taksit tablosu: Emlak Konut konut kredisi başvurusu...
Faizlerdeki artış nedeniyle gerileyen konut satışlarına karşı harekete geçen Emlak Konut, ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir kampanya başlatıyor. Yeni kampanya kapsamında konut kredisi faizlerinin düşmesi ve vade sürelerinin uzatılması bekleniyor. Emlak Konut'un duyuracağı bu kampanya, konut sahibi olmayı planlayanlar için önemli fırsatlar sunacak. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 29.05.2024 11:11 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 11:32
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