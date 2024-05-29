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1.29 düşük faizli konut kredisi+indirim! 1, 2, 2.5 milyon TL'ye 72 aylık geri ödeme taksit tablosu: Emlak Konut konut kredisi başvurusu...

Faizlerdeki artış nedeniyle gerileyen konut satışlarına karşı harekete geçen Emlak Konut, ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir kampanya başlatıyor. Yeni kampanya kapsamında konut kredisi faizlerinin düşmesi ve vade sürelerinin uzatılması bekleniyor. Emlak Konut'un duyuracağı bu kampanya, konut sahibi olmayı planlayanlar için önemli fırsatlar sunacak. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2024 11:11 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 11:32
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1.29 düşük faizli konut kredisi + indirim! 1 2 2.5 milyon TL’ye 72 aylık geri ödeme taksit tablosu: Emlak Konut konut kredisi başvurusu...

Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, kurumun düzenlediği yeni konut kampanyasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan bilgilendirmede, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara dört farklı ödeme seçeneği sunulduğunu ve kampanyanın 1.29 faiz oranıyla destekleneceğini ifade etti. Peki Emlak Konut düşük fazili konut kreidisi başvuruları başladı mı? Emlak Konut 1.29 faizli konut kredisi başvuru şartları neler?

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1.29 düşük faizli konut kredisi + indirim! 1 2 2.5 milyon TL’ye 72 aylık geri ödeme taksit tablosu: Emlak Konut konut kredisi başvurusu...

Çeşitli Ödeme Seçenekleriyle Kolaylık

Kampanya kapsamında sunulan dört ödeme koşulundan ilki peşin alımlarda %25 indirim sağlanması olarak belirtildi.

İkinci seçenek olarak %25 peşinat ile vade farksız 6, 12 ve 24 aylarda yapılacak ara ödemeler sunuluyor.

Üçüncü seçenekte, müşterilerin yarısını peşin ödeyip kalan yarısı için %1.29 faizle 24 ay sonra ödeme yapmaları mümkün kılınıyor.

Dördüncü ve son seçenek ise %25 peşinat sonrası 72 ay boyunca sabit artan taksitlerle ödeme imkanı sunuyor.

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1.29 düşük faizli konut kredisi + indirim! 1 2 2.5 milyon TL’ye 72 aylık geri ödeme taksit tablosu: Emlak Konut konut kredisi başvurusu...

Şartları belli oldu mu?

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Şartları açıklandığında haberimize eklenecektir.

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1.29 düşük faizli konut kredisi + indirim! 1 2 2.5 milyon TL’ye 72 aylık geri ödeme taksit tablosu: Emlak Konut konut kredisi başvurusu...

"Güvenli Yatırım, Güvenli Gelecek"

Emlak Konut'un "Güvenli Yatırım, Güvenli Gelecek" sloganıyla başlattığı yeni kampanya, özellikle orta ve uzun vadeli yatırım yapmayı planlayan vatandaşlar için çeşitli kolaylıklar sunuyor. Genel Müdür Cengiz Erdem, Emlak Konut'un Türkiye'nin kentleşme ve inşaat sektöründeki 71 yıllık tecrübesine vurgu yaparak, kampanyanın ayrıntılarını paylaştı.

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1.29 düşük faizli konut kredisi + indirim! 1 2 2.5 milyon TL’ye 72 aylık geri ödeme taksit tablosu: Emlak Konut konut kredisi başvurusu...

Türkiye Ekonomisine Katkı ve Ön Satış Rekoru

Erdem, 2023 yılında 53 milyar 179 milyon TL'lik rekor bir ön satış geliri elde ettiklerini belirterek, Türkiye ekonomisinin güçlenmesinde inşaat sektörünün oynadığı rolü vurguladı. İnşaat sektörünün, ülkenin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesindeki önemine değindi.