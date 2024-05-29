1.29 düşük faizli konut kredisi+indirim! 1, 2, 2.5 milyon TL'ye 72 aylık geri ödeme taksit tablosu: Emlak Konut konut kredisi başvurusu...

Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, kurumun düzenlediği yeni konut kampanyasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan bilgilendirmede, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara dört farklı ödeme seçeneği sunulduğunu ve kampanyanın 1.29 faiz oranıyla destekleneceğini ifade etti. Peki Emlak Konut düşük fazili konut kreidisi başvuruları başladı mı? Emlak Konut 1.29 faizli konut kredisi başvuru şartları neler?