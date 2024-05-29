Renault yepyeni bir model daha çıkarıyor! Renault Symbioz ile Tanışın: C-SUV Segmentini alt üst edecek

Fransız üretici Renault, SUV gamını Symbioz ile genişletiyor! Captur ve Austral arasındaki boşluğu dolduracak olan Symbioz, klasik SUV tasarımını, ferah iç mekanı, verimli hibrit motorunu ve gelişmiş sürüş destek sistemlerini bir araya getiriyor. Temmuz ayında ön siparişe açılacak olan Symbioz'un fiyatı ise henüz belli değil.