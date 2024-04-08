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CANAN BARLAS İLE GÜNDEM - Seçmen kararını ne değiştirdi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.04.2024 00:47
A Haber’de 7 Nisan 2024 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de; “İran İsrail’i bu gece mi vuracak? O gece kulübüne kimler göz yumdu? Seçmen kararını ne değiştirdi? 13 milyon seçmen sandığa neden gitmedi? Neler değişecek?" sorularına yanıt arandı.
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