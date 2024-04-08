CANAN BARLAS İLE GÜNDEM - Seçmen kararını ne değiştirdi?

A Haber’de 7 Nisan 2024 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de; “İran İsrail’i bu gece mi vuracak? O gece kulübüne kimler göz yumdu? Seçmen kararını ne değiştirdi? 13 milyon seçmen sandığa neden gitmedi? Neler değişecek?" sorularına yanıt arandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN